Gigante sob pressão e em apuros na Taça Ouro

Quem poderia imaginar?

O Corinthians, do bicampeão olímpico Serginho, tropeçou e estreou com derrota na Taça Ouro. O resultado negativo contra Caramuru, rebaixado na última temporada, deixa o Corinthians pressionado.

Favorito ao título, o time paulista caiu no tie-break com 15/13. O central Riad, o oposto Rivaldo e o levantador Rafinha atuaram normalmente o que valoriza ainda mais a vitória de Caramuru.

O Botafogo, de Marcelinho, não teve problemas para fazer 3 a 0 no Rádio Clube.

O Corinthians conta com os 3 pontos diante do Rádio e se ainda quiser sonhar com a vaga na Superliga, veste a camisa do Botafogo na segunda rodada. A equipe carioca joga contra Caramuru.

Uma vitória paranaense deixa a Taça Ouro nas mãos de Caramuru.

O Corinthians investiu pesado para a temporada e uma eventual eliminação na Taça Ouro mudaria completamente o rumo do projeto.