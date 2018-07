Giovanni Guidetti deixa seleção da Holanda

O italiano Giovanni Guidetti, 44 anos, não é mais o técnico da Holanda.

Apesar de estar apalavrado com os dirigentes para dar sequência ao trabalho, o treinador voltou atrás da decisão e anunciou que não vai continuar no cargo.

Guidetti, que renovou contrato recentemente como o Vakifbank, da Turquia, alegou que precisa estar mais ao lado da família e que nos últimos anos abdicou do convívio com a mulher e a filha em prol da seleção.

Ele assumiu a Holanda em 2015.

No mesmo ano foi medalha de prata no campeonato europeu, bronze no Grand Prix de 2016 e levou as holandesas ao inédito quarto lugar nos jogos olímpicos do Rio.