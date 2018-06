Gol fala em nota oficial sobre ‘farra’ em passagens na CBV

A Gol Linhas Aéreas Inteligentes emitiu nota oficial sobre a ‘farra’ em passagens aéreas na CBV, Confederação Brasileira de Vôlei.

‘A GOL Linhas Aéreas tem como compromisso apoiar o crescimento e o desenvolvimento do esporte brasileiro e é signatária do Pacto pelo Esporte. A empresa apoiou a criação do Rating Integra, que tem o intuito de construir um ambiente de negócios mais propício ao investimento esportivo’.

A empresa preferiu não responder as demais questões que ficaram assim em aberto.

O blog quis saber se existe alguma verificação para verificar se tais recursos/passagens estão sendo aplicados em conformidade com a finalidade contratada.

Outras duas perguntas não foram respondidas.

O blog perguntou se com base na resposta da CBV as federações ante as solicitações, onde é citado o “INTEGRA”e o pacto pela transparência do qual está empresa é signatária, o questionamento da federação não deveria ser atendido antes da assembleia, em nome desta transparência e por fim se uma vez que a Assembleia da CBV é pública e a própria CBV admite que está sofrendo “pressão da Auditoria “ no quesito transferências está empresa envia representante para acompanhar a aprovação das contas da entidade?

A Gol preferiu não se pronunciar.

A denúncia sobre o suposto favorecimento partiu da Federação Gaúcha conforme o post abaixo.