Golpe no ranking tem cunho político e comprova aliança entre Rio e CBV

O que era uma simples suspeita, virou realidade.

E da forma mais sórdida possível.

O veto aos votos de Barueri e Curitiba, liderado pelo Rio, comprova a aliança entre o clube carioca e a CBV, Confederação Brasileira de Vôlei.

Cuspido e escarrado.

A questão envolvendo as arbitragens era apenas a ponta do iceberg.

A coisa é maior do que se imaginava e a conivência dos dirigentes da CBV ultrapassa todos os limites. O pior é que os envolvidos não fazem a menor questão de esconder nada e agem livremente.

Bauru, aliado do Rio, entrou como inocente útil na história.

Se o corajoso Curitiba não tem a mesma representatividade de Barueri, por motivos óbvios, o mesmo não dá para dizer de José Roberto Guimarães, ‘dono’ do projeto do clube paulista.

Rio e CBV passaram por cima, sem cerimônia, e desrespeitaram a história e o currículo de um tricampeão olímpico.

Aliás, José Roberto Guimarães deve ficar atento. O blog apurou que esse foi apenas o primeiro golpe. O movimento interno é maior do que se imagina e visa mudar os rumos do vôlei feminino do BRASIL.

Os donos querem o poder.

Quem avisa, amigo é.