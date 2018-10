Governo da Polônia doará US$ 4 milhões para Federação de Vôlei.

O bicampeonato mundial conquistado recentemente na Itália vai significar mais investimento e dinheiro nos cofres da Federação da Polônia.

O governo do país, como forma de incentivo para as categorias de base, decidiu doar US$ 4 milhões para ajudar no desenvolvimento do esporte.

O vôlei é considerado o esporte número 1 na Polônia.

Entre 26 de novembro e 2 de dezembro o país irá receber o mundial de clubes. Skra Belchatow e Asseco Resovia serão os representantes da Polônia que jamais conquistou a competição.

O Zenit Kazan da Rússia é o atual campeão do mundo.