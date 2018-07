Gracias Wallace

Dessa vez foi diferente. Não teve o tom de dramaticidade da partida contra a França. Também, pudera, do outro lado da quadra estava a Argentina.

A seleção brasileira não poderia ter tido melhor sorte nas quartas de final. Como foi impossível pegar o Irã depois das duas derrotas na fase de classificação, o jeito foi se contentar com a Argentina.

E deu certo.

A passagem para a semifinal foi um pouco mais complicada por causa dos problemas físicos de Lucarelli.

Mas a seleção contou com Wallace em noite inspiradíssima.

O oposto fez a diferença com seus 24 pontos. Wallace contou ainda com a lucidez de Bruno que finalmente teve a percepção de usá-lo nos raros momentos de adversidade.

A Argentina jogou como nunca e perdeu como sempre.

Foi brava, ganhou com méritos o segundo set, não se rendeu, deu trabalho no quarto mas foi inevitavelmente batida. Não tinha time para resistir.

Quem poderia resolver do lado deles jogou abaixo do esperado, caso de Conte.

A seleção ainda vive de altos e baixos e dá pinta de ir assim até o fim.

O BRASIL ficou devendo no saque, mas foi superior no bloqueio, que amorteceu muitas bolas, e fundamentalmente no ataque.