Grand Prix: jogo de verdade só contra a Sérvia.

Agora é para valer.

A seleção brasileira abre oficialmente a temporada 2017. O BRASIL estreia no Grand Prix contra a Bélgica em Ankara, na Turquia. E não dá para reclamar do que a equipe de José Roberto Guimarães irá encontrar no primeiro fim de semana.

Além das belgas, o BRASIL terá a fraca Turquia e a Sérvia como adversárias.

O torcedor não se iluda. Jogo de verdade mesmo será apenas contra a vice-campeã olímpica que chega forte, ainda que sem a levantadora ideal, com o retorno de Tijana Boskovic ao grupo.

Contra Bélgica e Turquia a seleção brasileira tem obrigação de ganhar.

A Bélgica, para piorar, não terá as principais jogadoras como Van Hecke, Heyrman, Bland e Courtois.

A Turquia joga em casa, tem o apoio da torcida, mas um grupo jovem e completamente inexperiente. Serão presas fáceis.

Teste mesmo, talvez o primeiro do ano para o BRASIL, será diante da Sérvia. Curioso para ver.