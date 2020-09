Grata surpresa no Pinheiros

O Pinheiros perdeu os dois jogos que disputou no Campeonato Paulista.

3 a 1 para Bauru na estreia e 3 a 2 para Osasco no sábado passado.

Apesar do esforço do time que roubou set do favorito Bauru e fez jogo duro com Osasco, em tese completo, as derrotas foram normais e dentro do script.

Quem chamou atenção foi a central Gabi Martins. Foi apenas a primeira impressão, mas parece ter sido uma boa aposta do Pinheiros.

Gabi é leve, rápida no ataque e tem boa leitura de bloqueio.

Não por acaso foi uma das maiores pontuadoras do jogo com 15 pontos. Claro que trata-se de início de temporada e todos, sem exceção, inclusive ela, estão longe do condicionamento físico ideal.

Talvez por isso o Pinheiros, sem desmerecer o trabalho, tenha feito jogos duros e equilibrados.

A diferença de investimento é gigantesca entre os envolvidos e a tendência, apenas tendência, é que isso seja refletido no futuro em quadra. Por enquanto não.