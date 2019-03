Gringos fazem a diferença na dramática vitória do Cruzeiro

A obrigação deles é fazer a diferença, para isso são contratados e chegam com status diferenciado.

O Cruzeiro sentiu na pele contra Maringá a importância de Sander e Le Roux. Se não fossem eles, o time teria perdido na abertura das quartas de final em Contagem.

O francês, no saque, e o norte-americano, no ataque, foram decisivos e salvaram o atual campeão brasileiro da derrota. O primeiro com 6 dos 12 pontos de saque do time no jogo e o segundo com 19, pontuando em todos os fundamentos. O Cruzeiro sofreu e foi instável em mais um dia apagado do oposto Evandro que terminou no banco, algo que tem virado rotina nas últimas partidas.

Maringá valorizou e como a vitória do Cruzeiro.

Jogou de igual para igual, sem medo, com agressividade do início ao fim e perdeu porque faltou a experiência necessária para fechar a partida quando fez 9/5 no tie-break. Maturidade e convívio com os playoffs.

Impressiona a maneira como é bem treinada a equipe dirigida por Alessandro Fadul, uma das boas revelações da Superliga. Time disciplinado taticamente e corajoso ao extremo.

Nem parecia que segundo e sétimo colocados na fase de classificação estavam se enfrentando. Se repetir no Chico Neto o que fez em Contagem, o Cruzeiro terá que cortar um dobrado para voltar de Maringá classificado.