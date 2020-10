Guarulhos aprova estadual e mira G8 na Superliga: ‘Time entregou o que a gente esperava’

O gestor esportivo do Vôlei/Guarulhos, Anderson Marsili, aprovou.

Segundo ele, o time passou pelo primeiro teste da temporada e entregou o que os responsáveis esperavam no estadual:

‘Usamos o campeonato paulista como termômetro. Quando a gente monta um time no papel precisa ver se na prática vai entregar o que esperava e funcionar. Nosso último jogo oficial, lembro bem, foi contra Taubaté’.

Guarulhos eliminou o tradicional Sesi na fase de classificação e parou no poderoso Taubaté nas semifinais. Ainda assim, Anderson ficou satisfeito com o que foi apresentado:

‘Digo que a equipe entregou o que a gente esperava. Vamos ser um time competitivo na Superliga. Taubaté é o melhor do BRASIL e nunca teve um time tão forte na sua história. É outro nível e ainda assim fizemos uma partida interessante. Guarulhos foi competitivo e evoluímos. E isso não tendo a melhor preparação, afinal só tivemos 6 semanas de treinamentos quando os médicos indicavam no mínimo 9 de preparação’.

Hoje, apesar da pandemia, o cenário é outro. A preparação para a Superliga está dentro do que foi planejado pela comissão técnica e os dirigentes. A expectativa é chegar pela primeira vez nos playoffs e quebrar um novo tabu como aconteceu no estadual:

‘Penso que temos condições e vamos brigar para ficar no G8. Chegar nos playoffs é a meta inicial’.

Anderson fala da mescla que Guarulhos fez para 2020/21. Opção elogiada:

‘Além das peças experientes como o Sandro, Thiago Alves e o Barth, o clube e a empresa deram protagonismo para alguns atletas que eram coadjuvantes e hoje ganharam espaço como Alexandre Elias, líbero, Rammé, exímio passador, Alemão, oposto. Todos responderam’.

Ao invés de apostar também em um treinador experiente e rodado, Guarulhos fez o caminho inverso. Foi até Minas e trouxe Guilherme Novaes, que se destacou na trabalhando nas categorias de base:

‘A chegada do Guilherme para comandar, nossa veia técnica, vai de encontro com o que pensamos. Foi uma escolha pensada e baseada no ótimo trabalho dele na base de Minas que dispensa comentários. Giovane é um exemplo de crescimento’.

Guarulhos, até onde o blog chegou, tem orçamento de R$ 5 milhões para 2020/21.