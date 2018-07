Guidetti já teria pré-contrato assinado com a Turquia

Giovanni Guidetti terá que se explicar em breve.

Oficialmente o técnico alegou que precisava estar mais ao lado da família para deixar o comando da seleção da Holanda e interromper o trabalho iniciado em 2015.

Só que a história, segundo o blog apurou, não é bem assim.

Guidetti, conforme o post anterior, estava apalavrado com a federação holandesa para seguir até 2020.

Uma proposta para assumir a seleção da Turquia teria mexido com a cabeça do treinador. Ele é casado com Bahar Toksoy, jogadora da seleção turca.

A esposa teria convencido o técnico a aceitar o convite.

A Turquia, que recentemente demitiu Ferhat Atkbas, não confirma o nome do novo treinador.

Guidetti mora na Turquia desde 2008 quando assumiu o Vakifbank.