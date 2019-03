Osasco foi do inferno ao céu em 5 sets.

Arrasado no início quando levou inacreditáveis 25/5 e derrotado no segundo set por 25/17, o time caminhava para ser eliminado de forma vexatória diante da torcida.

Só que não se trata de qualquer torcida. A diferença é essa. Os torcedores resolveram que iriam mudar a história que estava sendo escrita com méritos por Barueri, ou melhor, por Thaísa.

E mudaram.

Transformação que passou pela torcida do lado de fora, por Luizomar no banco com alterações pontuais e a presença de Paula Pequeno. O time foi simplesmente carregado nas costas pela arquibancadas do Liberatti.

O que se viu em quadra a partir do terceiro set foi um grupo que se recusou a perder, cresceu emocionalmente, mudou completamente a postura e de agredido passou a agredir.

Mudança que atingiu Hooker do quarto set em diante. A norte-americana se envolveu de tal forma na atmosfera que lembrou os áureos tempos quando de fato resolvia na hora decisiva.

Atônito, Barueri se viu acuado. Sem saída.

Aliás havia saída sim e ela se chamava Thaísa que rodou 90% e virou a bola de segurança do time. Se fosse mais acionada talvez o time não estivesse agora amargando a derrota.

Pressionado, Barueri não resistiu, o que não é demérito algum, afinal há coisas que só acontecem em Osasco.