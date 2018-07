A velha máxima do futebol também vale para o vôlei: em time que está ganhando não se mexe.

É esse pensamento que Luizomar de Moura coloca em prática em Osasco.

O treinador usou o bom senso, valorizou o time que derrotou São Caetano e repetiu a escalação contra o penetra Brasília.

Osasco, com Ivna de ponta, Liza como oposta e Carcaces e Suelle no banco, venceu fácil por 3 a 0 e conquistou a segunda vitória consecutiva com a mesma formação.

O desempenho foi tão bom que o técnico mexeu apenas duas vezes na equipe quando colocou rapidamente Suelle no segundo e terceiro sets. Mérito de Luizomar que enxergou a necessidade de dar confiança as jogadoras usadas como titulares.

Os números não mentem. Todas as atacantes fizeram 10 ou mais pontos, reflexo da leitura apurada de Dani Lins.

O time paulista ainda foi beneficiado com a derrota do Minas para o Praia e foi ao terceiro lugar com 35 pontos.

Não dá para afirmar que esse será o time titular a partir de agora.

É óbvio que os adversários precisam ser levados em consideração, tanto São Caetano quanto Brasília são muito fracos tecnicamente, e nesse caso qualquer conclusão pode ser precipitada.

O certo é que com a contusão de Suelle e a ausência de Carcaces, Osasco andou e evoluiu, pelo menos em termos de resultado.

Luizomar de Moura pode ter achado a formação ideal.

Há males que vêm para o bem em Osasco