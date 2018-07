Há vida no Praia Clube sem Daymi?

O Praia Clube perdeu sua principal jogadora.

A cubana Daymi Ramirez só deverá voltar ao time nos playoffs.

A torção no tornozelo vai tirar a jogadora das quadras no mínimo até o fim da fase de classificação da Superliga. A contusão aconteceu ainda no primeiro set na derrota por 3 a 1 para Osasco antes do carnaval.

Os números provam a importância de Daymi para o time. Ela é a segunda maior pontuadora da Superliga, ou seja, imprescindível ao esquema de Ricardo Picinin.

Sem a bola de segurança o Praia terá que se virar e tentar sobreviver sem Daymi.

O time mineiro ainda tem 4 jogos pela frente: Rio em casa, Bauru fora, São Bernardo dia 26 em Uberlândia e o Rio do Sul em Santa Catarina no dia 4 de março.

Sem chances de ser primeiro colocado, a meta do Praia é manter a segunda colocação. A briga é direta com Osasco. Hoje são 4 pontos de vantagem. 3 vitórias são suficientes para garantir o Praia em segundo.

A equipe paulista jogará contra Minas, Sesi, Valinhos e Rio.

O verdadeiro teste ainda está por vir.

O Praia será capaz de sobreviver sem Daymi?