Haja incompetência!

Osasco dessa vez se superou. O time paulista se recusou a ganhar do Minas e entregou a Copa Brasil ao Rio, virtual campeão.

Difícil dizer o que ou quem foi pior em Campinas. E a ausência de Tandara não serve como justificativa para a derrota diante do Minas. Não porque Osasco teve o jogo nas mãos várias vezes.

Acontece que Osasco fez de tudo para perder. E conseguiu.

Quando algo indicava que Gabi iria resolver o jogo era sinal de que existia alguma coisa errada em quadra. Por mais que tenha virado algumas bolinhas era claro que Gabi não definiria a questão. Se bem que responsabilizar apenas a ponteira seria injusto.

Teve muita gente que saiu devendo.

O Minas, pela entrega e principalmente pelo ótimo aproveitamento de bloqueio, não merecia perder. Foi mais corajoso que Osasco. Não desistiu do jogo.

Algumas peças do time paulista não compareceram. Erros individuais determinaram a derrota. Erros dentro e fora de quadra. Se bem que a confusão da comissão técnica no quarto set não foi determinante para o resultado do set. Osasco perdeu porque foi incompetente.

Abriu 10 a 5, 18 a 14 e não fechou.

No tie-break fez pior. Marcou 7 a 3 e parou inexplicavelmente. Não jogou e quis o destino que Hooker resolvesse o jogo no saque e fizesse o último ponto.

Dura lição.

Mais uma para Osasco. Bjelica sai ilesa. Boa partida. Camila sai devendo.

Do lado do Minas destaque para Pri Daroit. Ninguém porém jogou mais bola e foi tão decisiva quanto Carol Gattaz. Aula de bloqueio.

O Minas agradece a generosidade de Osasco.

O Rio, virtual campeão, sorri por tabela.