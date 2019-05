Herói improvável em Suzano

Se o desempenho de Leandro Vissoto no terceiro jogo das finais irá mudar a decisão de Taubaté de não continuar com jogador para a próxima temporada, só os dirigentes poderão responder.

Fato é que ele surpreendeu e respondeu. Na bola.

Talvez nem mesmo Renan Dal Zotto esperasse aproveitamento semelhante em quadra. Ainda assim, mantendo sua linha de raciocínio e coerência, manteve o oposto como titular como fez desde o início dos playoffs.

O aproveitamento de Vissoto está ligado diretamente ao jogo eficiente de Rapha, preciso e sensível, enxergando que o companheiro vivia noite iluminada.

Desligar.

Esse é o segredo para Vissoto. Tentar esquecer, momentaneamente, as críticas e a real possibilidade de não continuar no clube apesar de ter mais um ano de contrato com Taubaté. E focar.

O jogador não é nenhum juvenil e sabe o que tem rolado nos bastidores. E não é pessoal, até porque Uriarte e Conte vivem situação semelhante se despedindo do clube. Apesar da desconfortável posição, os argentinos vão se mostrando muito mais compromissados do que nos tempos do compatriota Castellani.

Um dos méritos de Renan, o principal, tenha sido justamente fazer cada um entender sua importância e posição dentro do grupode Taubaté. Coletivo, algo que o ex-treinador Castellani jamais passou perto.