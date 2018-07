Holanda despacha Itália e fica a uma vitória da Olimpíada

A Holanda está muito perto de conseguir a classificação para os jogos olímpicos do Rio.

A seleção holandesa derrotou a Itália por 3 a 0 numa das semifinais do pré-olímpico da Europa e está na decisão do torneio.

Se for a campeã garante vaga. A Holanda, mesmo que não conquiste o título, de qualquer forma já assegurou participação no pré-olímpico mundial, ou seja, terá uma segunda chance de estar no Rio de Janeiro.

Foi uma vitória acima de tudo convincente. A recuperação da Holanda na competição, derrotada na estreia pela Alemanha por 3 a 2, impressiona. O jogo durou apenas 87 minutos e terminou com as parciais de 25/23, 25/21 e 25/19. Foi o terceiro resultado positiva das holandesas sem perder nenhum set.

A oposta Sloetjes foi novamente o destaque e maior pontuadora com 19 pontos. A sempre regular marcou Anne Buijs fez 12.

A Itália não resistiu e só conseguiu equilibrar a partida no primeiro set. Alessia Orro e Valentina Diouf, que salvaram a seleção contra a Polônia, atuaram como titulares.

As italianas curiosamente tiveram melhor aproveitamento no bloqueio, mas abusaram dos erros, sofreram no passe e perderam o jogo no ataque.

A Holanda, se vencer a final, se garante na olimpíada do Rio.

A Itália precisa vencer a disputa pelo terceiro lugar contra Rússia ou Turquia para continuar sonhando com os jogos do Rio via pré-olímpico mundial em maio no Japão.