Holanda esquece a China. Obrigação é do BRASIL.

A Holanda é oficialmente a primeira semifinalista dos jogos olímpicos do Rio.

A seleção holandesa venceu a Coreia por 3 a 1 abrindo o dia no Maracanãzinho. Se não fosse o relaxamento natural no terceiro set e os erros de passe, a Holanda teria vencido por 3 a 0. Quando acordou era tarde.

A atacante Judith Pietersen era uma das mais eufóricas na zona mista. A jogadora não conseguia esconder a felicidade e afirmou ser um sonho poder disputar uma medalha olímpica.

A Holanda garantiu no mínimo o direito de brigar pelo bronze.

O adversário sai do jogo entre BRASIL e China. A partida fecha a rodada das quartas de final.

Para Petersen porém a China já é passado e a semifinal contra o BRASIL está confirmada:

‘A obrigação é toda do BRASIL que vai jogar em casa e com o apoio da torcida. Sabemos a força delas. Nós estamos fazendo nossa parte. Chegamos até aqui por méritos próprios e claro que sonhamos ir mais longe. No caso até a final’.