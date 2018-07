Hooker terá que bater escanteio e correr para cabecear no Minas

O Minas, como manda o figurino, terá que seguir o protocolo básico. Fato é que Hooker dispensa apresentações.

A jogadora norte-americana, sabe-se lá os motivos, só deu as caras essa semana e não deve estrear tão cedo com a camisa do time mineiro.

Hooker chega em boa hora.

Estará no ginásio e vai acompanhar a segunda vitória do time na Superliga contra o Sesi, saco de pancadas da competição.

O Minas em 3 jogos tem decepcionado. A derrota para o Pinheiros na última rodada deixa claro que Paulo Coco terá trabalho.

Isso não é problema para o competente treinador. Assim como não será problema escalar Hooker.

Na atual conjuntura e pelo que o time tem apresentado, ela escolhe a camisa e joga em qualquer posição, menos de levantadora.

Não dá.

Hooker teria que levantar e atacar. É como se diz na gíria do futebol, ‘bater escanteio e correr para cabecear’. Bem assim.

Normalmente, será aproveitada na saída e Rosamaria passará a jogar como ponta passadora.

Quem vai sair não faz a menor diferença.

Duro para o técnico deve estar sendo escalar Domingas e Pri Daroit juntas. Agora, fica livre de uma delas.