Horacio Dileo será assistente técnico de Marcelo Mendez na Argentina.

Marcelo Mendez convidou e Horacio Dileo aceitou.

O atual treinador de Campinas será assistente técnico da Argentina a partir de abril quando Marcelo assumir oficialmente o cargo.

O anúncio oficial acontecerá em breve. O blog apurou que Campinas já está ciente da proposta.

Isso não significa que os dois deixarão de vez o BRASIL.

As conversas com a Federação da Argentina estão bem adiantas no sentido de liberar os técnicos após o período de jogos da seleção e conciliar o calendário com clubes. O desejo de ambos é continuar trabalhando respectivamente no Cruzeiro e em Campinas.