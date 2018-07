Hui Ruoqi se transforma e vira capa de revista na China

O ouro olímpico segue rendendo e dando lucro para as jogadoras da China.

A capitã Hui Ruoqi surpreendeu o país ao aparecer na capa de uma das revistas esportivas mais conceituadas do país.

Hui deixou a timidez de lado, fez caras e bocas e não lembrou nem de perto a capitã da seleção que derrotou e eliminou o BRASIL no Rio de Janeiro.

A atleta não vai investir na carreira paralela e citou as fotos como uma ‘aventura’.

Há oito meses Hui quase viu seu sonho ser interrompido. O coração tirou a jogadora temporariamente do esporte. Por causa dos batimentos acima da média e do cansaço do músculo, a atleta foi operada.

Os médicos não deram certeza de que Hui poderia jogar novamente.

Ela não só voltou como foi a capitã da seleção no Rio. Hui faz check-up todo mês para avaliar o coração.

Hoje ela está assim.