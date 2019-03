Incredible Hooker

Ela, enfim, decidiu.

A partida passada, segundo jogo da série, serviu apenas de aperitivo para Destinee Hooker. A norte-americana, quem diria, tomou gosto pela coisa e classificou Osasco para a semifinal da Superliga que venceu novamente Barueri.

3 sets 1 em mais um jogo dramático, muito equilibrado e decidido em detalhes, ou melhor, um detalhe: Hooker.

Os mais exigentes diriam que Hooker não fez mais do que obrigação.

A jogadora fez a diferença, chamou a responsabilidade e saiu de quadra ovacionada pelas companheiras com os 34 pontos marcados em 4 sets. Hooker pontuou em todos os fundamentos.

Luizomar de Moura começou a ganhar o jogo antes do primeiro saque quando surpreendentemente escalou Paula Pequeno no lugar de Leyva. Barueri não esperava. Nem Barueri, nem ninguém. Fato é que Paula segurou a pressão, fortaleceu o fundo de Osasco e não decepcionou quando foi exigida no ataque.

O passe, problema que José Roberto Guimarães não conseguiu solucionar e caiu usando quase todas as ponteiras que poderia. Elina, Maira e Tainara se revezaram, mas não resolveram. Mari Paraíba, sozinha em Osasco, fez mais do que as 3 juntas.

A recepção impediu Dani Lins de usar Thaísa, bola de segurança. Skowronska, sobrecarregada, rendeu o de sempre, mas sentiu claramente a questão física.

Osasco contou ainda com a líbero Camila Brait em noite inspiradíssima deixando no ar a sensação de que estava jogando para mostrar algo a mais para o técnico da seleção. A regularidade de Walewska impressiona, enquanto do outro lado Milka sumia.

Seria hipocrisia dizer que a camisa de Osasco não pesa. E como pesa, fora a tradição nos playoffs, algo que Barueri ainda vai demorar muito para adquirir.

A rivalidade entre os dois clubes e as comissões técnicas ajudou a escrever mais um incrível capítulo desse confronto em que Barueri segue freguês e Hooker sai como artista principal.