Inesgotável, Logan Tom jogaria fácil no BRASIL

Aos 38 anos, Logan Tom, craque norte-americana, foi anunciada como novo reforço do Hapoel Kfar Saba, tradicional clube de Israel.

Não será a primeira experiência dela por lá.

Logan tem portas abertas com os israelenses desde que foi bicampeã nacional defendendo o Maccabi. Aliás, não só em Israel como na maioria dos países que passou. E não foram poucos.

10 no total.

No BRASIL ela vestiu as camisas do Minas e Rio.

A jogadora, segundo consta, não pensa em se aposentar. E faz ela muito bem.

Logan, por exemplo, ainda jogaria fácil no BRASIL, especialmente diante da pobreza técnica de determinadas estrangeiras na Superliga. Habilidosa e passadora nata, seria útil para muito time grande, isso sem falar na relação custo-benefício.