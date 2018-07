Conciliar esporte com educação.

A ex-atleta Gisele Miró, que dirige o projeto do time de Curitiba, campeão da Superliga B, pretende seguir o modelo adotado nos Estados Unidos.

Um dos parceiros e patrocinador do clube vai dar oportunidade para todas as jogadoras do elenco estudarem e jogarem ao mesmo tempo, algo raríssimo no esporte brasileiro.

Não lembro de algo semelhante.

A iniciativa é louvável e deveria ser seguida pelo BRASIL afora.