Interesse do Sesc faz Taubaté correr para renovar com Douglas Souza

Taubaté terá que mudar a postura e correr se quiser manter Douglas Souza no elenco para a próxima temporada.

O blog apurou que o Sesc tem interesse na contratação do ponteiro campeão olímpico em 2016. Douglas tem contrato até maio com Taubaté.

As partes irão se encontrar na semana que vem para tratar do tema.

Existe interesse do jogador, até onde o blog chegou, de permanecer no clube. Durante a partida entre os dois times no Rio, vencida por Taubaté por 3 a 2, o blog foi informado que os representantes do atleta vão propor dois anos de contrato.

O Sesc monitora a situação.

O Minas, distante e sem o mesmo poder financeiro, corre por fora.