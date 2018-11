Invencibilidade de Bauru, Tifanny e a quadra em Osasco.

Osasco x Bauru é o jogo que mais chama atenção da segunda rodada da Superliga.

É cedo e não dá para falar em tabu ou algo do gênero. A recente história de Bauru não permite tanto, mas pode estar começando a nascer uma nova e interessante rivalidade estadual.

Vai depender do que acontecer logo mais no Liberatti quando os dois irão se reencontrar.

A perda do título paulista e as 3 derrotas consecutivas para Bauru, uma delas trazendo de volta a discussão da presença de Tifanny, evidentemente não foram bem digeridas em Osasco. Todas curiosamente no tie-break e todas sem que Osasco pudesse contar com Hooker, o que convenhamos faz uma enorme diferença.

Não dá para comparar Superliga com Paulista, por isso a invencibilidade de Bauru na temporada tem peso relativo.

O time dá sinais de não ter sentido o peso da estreia quando atropelou Barueri com 3 a 0 em casa, mas foi só o primeiro jogo e contra um adversário pouco credenciado.

Hoje não.

Osasco, que precisou suar para bater São Caetano por 3 a 1, com 28/26 no quarto set, está em outro patamar. Se Bauru fizer a quadra, quatro vitórias seguidas, sendo que 3 no Liberatti, dará mais um passo na direção da mudança definitiva de status.