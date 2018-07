Irã oferece 4 anos de contrato para Bernardinho

Bernardinho continua em alta e muito valorizado no exterior.

Depois do Japão, agora é a vez da Federação do Irã tentar a contratação do técnico.

O presidente Mohammadreza Davarzani disse que Bernardinho é a primeira opção para assumir o cargo de treinador.

O blog apurou que Davarzani oferece contrato de 4 anos para Bernardinho e admite até abrir mão da exclusividade para contar com o bicampeão olímpico.

A decisão de procurar Bernardinho deixa claro que Raul Lozano, que dirigiu a seleção na Olimpíada, não continuará na seleção iraniana.

O Japão, logo após os jogos olímpicos, fez proposta para Bernardinho. A demora na resposta porém fez os japoneses desistirem do negócio.

A CBV, Confederação Brasileira de Vôlei, aguarda até hoje o ‘sim’ do treinador.

O Irã não estabeleceu prazo para definir a questão.