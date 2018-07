Itália acompanha FIVB, confirma video challenge e fim do tempo técnico

A Itália, dona do melhor e mais completo campeonato do mundo, segue investindo, inovando e acompanhando a evolução do esporte.

A temporada 2016/17 começará em outubro. Além da tradicional presença de vários estrangeiros espalhados por todas as divisões, a competição terá o video challenge, conhecido como desafio no BRASIL.

A Itália, não satisfeita, copia o modelo utilizado pela FIVB, Federação Internacional de Vôlei, na Olimpíada.

Os dirigentes optaram em acabar com o tempo técnico.

A 72ª edição do campeonato terá ainda um canal na internet com transmissão de todas as partidas da competição, isso sem contar com a televisão que habitualmente transmite os jogos ao vivo.

A Série A1 contará com 14 equipes.

O regulamento é simples e de fácil compreensão. Os times jogarão entre si em turno e returno. Os playoffs serão disputados em melhor de 5.