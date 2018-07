Itália confirma Lo Bianco. Levantadora vai à quinta Olimpíada.

O dia também foi de definição na Itália.

Eleonora Lo Bianco, levantadora da seleção, foi confirmada pelo técnico Marco Bonitta e vai disputar no Rio de Janeiro a quinta olimpíada da carreira.

Lo Bianco, 36 anos, esteve nos jogos de Sydney/2000, Atenas/2004, Pequim/2008 e Londres/2012.

Campeã do mundo em 2002, a levantadora foi convocada por Bonitta apenas após a disputa do Grand Prix. A Itália não esteve na fase final na Tailândia.

Duas semanas de treinamentos foram suficientes para convencer a comissão técnica.

Com a confirmação de Lo Bianco, a levantadora Malinov ficou de fora. Orro será a segunda.

Completam a relação das 12 jogadoras as ponteiras Del Core, Sylla, Egonu e Ortolani. As opostas Diouf e Centoni, as centrais Chirichella, Guiggi e Danesi e a líbero De Gennaro.

A Itália está no grupo B ao lado dos Estados Unidos, China, Sérvia, Holanda e Porto Rico. A estreia será dia 6 contra a Sérvia.