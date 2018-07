1 mês de clube e ele já fez a diferença. Chegou há pouco tempo e escreveu seu nome na história do modesto Monza.

Leandro Vissoto volta ao vôlei da Itália em grande estilo.

O Monza, com apenas 3 anos de primeira divisão, está classificado para os playoffs do melhor campeonato do mundo.

Durante a semana o time bateu o tradicional o Piacenza fora de casa por 3 a 2. Vissoto fez 23 pontos e aproveitamento de 47%.

O Monza é sétimo com 34 pontos e encara o poderoso Trentino no domingo encerrando a fase de classificação.