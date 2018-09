Itália fecha as 14 e define grupo para o Mundial do Japão.

Davide Mazzanti definiu as 14 jogadoras que irão representar a Itália no Mundial do Japão. O blog estará no Japão a partir da segunda fase em Nagoya.

Ofelia Malinov e Carlotta Cambi são as levantadoras.

Paola Egonu e Serena Ortolani serão as duas opostas.

As 4 ponteiras são Lucia Bosetti, Elena Pietrini, Miriam Sylla e Sylvia Nwakalor. O técnico levará Cristina Chirichella, Sarah Fahr, Marina Lubian e Anna Danesi como centrais e as líberos De Gennaro e Beatrice Parrocchiale.

A Itália, que conquistou no fim de semana o torneio de Montreux, foi campeã do mundo em 2002 e quarta colocada no último mundial em 2014 quando sediou a competição.

As italianas estreiam na competição dia 29 contra a Bulgária em Sapporo.