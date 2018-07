Itália ganha no grito, na bola e perde o respeito pelo Brasil

Céu aberto, quadra lotada e dia histórico para os fanáticos italianos.

Itália e BRASIL fizeram um dos jogos mais emocionantes da Liga Mundial.

Partida disputadíssima, equilibrada, nervosa, catimbada e decidida em detalhes. A Itália fez 3 a 2 com 16/14 no tie-break.

O BRASIL novamente foi instável no saque e no passe, e o mais preocupante é que jogou praticamente com todos os titulares. Bruno foi o levantador e Wallace como oposto, Éder e Lucão foram os centrais, Murilo e Lucarelli os ponteiros e Serginho o líbero.

Lucarelli foi o melhor da seleção.

Murilo o pior. 3 pontos e acabou sendo substituído após o terceiro set. Segue jogando com o nome no ataque, muito embora Lipe não tenha feito tanta diferença.

Aliás, o ponta quase decidiu o jogo. Fez o décimo terceiro ponto do BRASIL no quinto set, mas errou feio no ace italiano na sequência e falhou no passe que determinou o contra-ataque da Itália e último ponto da partida.

A Itália mostrou personalidade.

O time de Mauro Berruto parece mais compacto, confiante e inteiro em relação ao mundial da Polônia.

Aparentemente, não vive mais em apenas função de Zaytsev. Vettori fez ótimo jogo, assim como Birarelli. Filippo Lanza virou bolas importantes e Travica muito mais eficiente que Bruno.

O resultado em si faz pouca diferença. BRASIL e Itália já estão classificados para a fase final.

O que pode fazer a diferença lá na frente é a confiança da Itália.

Essa geração perigosamente começa a perder o respeito pelo BRASIL.

A Itália ganhou no grito e na bola.