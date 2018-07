Itália pode tirar Brenda Castillo de Bauru

A vinda da líbero Brenda Castillo para o vôlei brasileiro está seriamente ameaçada.

Bauru terá que enfrentar a concorrência inesperada do Busto Arsizio, da Itália.

O clube italiano perdeu Iilaria Spirito. A atual líbero do Busto rompeu os ligamentos do joelho e ficará no mínimo 5 meses afastada das quadras.

O nome de Brenda é o mais cotado para substituir Spirito e segundo a mídia local a diretoria do Busto busca verba para trazer a jogadora.

Brenda, segundo consta, está apenas apalavrada com Bauru mas o contrato ainda não foi assinado.

O Busto Arsizio conta com a dominicana Brayelin Martinez o que poderia pesar contra Bauru.

Se Martinez é um ponto a favor dos italianos, a presença de Marcos Kwiek, técnico da República Dominicana e comandante de Bauru, deixa os torcedores paulistas ainda esperançosos.