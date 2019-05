Abouba está deixando Taubaté.

O blog apurou que o destino dele será o Vibo Valentia, da Itália.

O oposto que se destacou nos playoffs da Superliga estava nos planos do clube. A proposta financeira do Vibo Valentia entretanto falou mais alto e o jogador optou pelo desafio de jogar no melhor campeonato do mundo.