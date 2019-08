Itália x Sérvia e Polônia x França. 3 vagas para 4 gigantes da Europa em Tóquio 2020

O fim de semana promete fortes emoções com a realização do pré-olímpico masculino.

Uma autêntica briga de cachorro grande concentrada na Europa que recebe 5 dos 6 torneios. O outro acontece na China.

A Holanda, em Rotterdam, recebe os Estados Unidos, Bélgica e Coreia. Definição que em tese acontecerá no domingo quando Holanda e Estados Unidos se enfrentarem.

Em Bari, a Itália terá Sérvia, Camarões e Austrália. Grupo equilibrado e que também será definido na última rodada quando Itália e Sérvia entrarão em quadra. Todo cuidado é pouco com a Austrália que pode ser a fiel da balança. De qualquer forma, um gigante já irá para a repescagem europeia em janeiro.

Bicampeã do mundo, a Polônia abre as portas de Gdańsk para França, Eslovênia e Tunísia. A diferença é que já no sábado, dia 10, Polônia e França fazem o jogo decisivo. É mais um gigante que sobrará para janeiro e irá se juntar com Itália ou Sérvia.

A Rússia, bi da VNL, joga em casa contra Irã, Cuba e México. O mando de quadra, assim como no feminino, pode ser decisivo. Rússia, completa, é favorita e a decisão será também na terceira rodada contra o Irã.

Ningbo, na China, vão estar além dos chineses, a Argentina, Canadá e Finlândia. Grupo bem equilibrado e de difícil prognóstico. a Argentina e Canadá, que abrem o grupo na sexta-feira, talvez estejam um pouco acima. Nesse caso a ordem dos jogos não deverá ter qualquer influência. A China não passa e a Finlândia não pode ser descartada.