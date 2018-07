Ivna não esconde decepção após duas temporadas em Osasco

A temporada não foi exatamente como Ivna planejava.

A elimição nas semifinais para o Rio frustrou os planos da jogadora que tinha como objetivo disputar a sexta final da carreira. Não deu.

Ivna é sincera, não esconde a tristeza e fala abertamente que não teve sequência no trabalho. Deixa bem claro que poderia ter sido mais aproveitada.

A jogadora também admite os altos e baixos vividos nos dois anos de clube. Ela não fala abertamente sobre o futuro, mas dá sinais de que deve deixar Osasco em breve.

O desempenho abaixo do esperado, segundo ela, prejudicou e acabou inviabilizando o sonho de jogar a Olimpíada no Rio. Mas ela não desiste e não descarta 2020.

Qual a sensação que fica após o fim da temporada?

‘A temporada não foi como eu esperava. O pensamento era jogar, chegar nas finais e conquistar títulos. Só conquistamos o título paulista. Além disso só me deram a oportunidade da sequência que esperava para temporada no campeonato paulista. No restante da temporada não fui escalada como titular como gostaria’.

Você sai de Osasco?

‘Tenho contrato em vigor com Osasco e ao final do contrato devo tomar minha decisão’.

A Ivna tem mágoa ou ressentimento do que passou?

‘Ressentimento não, fica um sentimento de tristeza, pois me dediquei ao máximo, treinei e joguei até lesionada e mesmo assim não foi possível atingir meus objetivos. Mas a temporada acabou, não se vive só de vitórias, a tristeza fica com o fim da temporada, levo comigo o aprendizado’.

Qual aprendizado?

‘Meu contrato com Osasco era de dois anos, fiz tudo o que um atleta deve fazer nesse período. Treinei com dedicação, me alimentei, descansei, me preparei para treinos e jogos, isso é a obrigação e responsabilidade de um atleta. Assumo a responsabilidade de atleta por todos os jogos que estive em quadra. Nunca me deram os direitos de responder por toda a equipe, portanto os deveres que vem juntos com esses direitos não são meus, assim sendo não sou a pessoa mais indicada para essa resposta. A responsabilidade do time todo não é e nunca foi minha função. Assim sendo não é minha obrigação responder por todo o projeto. Posso responder por mim, pelos que me colocaram em quadra e eu fiz meu papel’.

A campanha abaixo do esperado tirou a Ivna da seleção:

‘Seleção é decorrência do que você faz no clube, não tive o tempo que gostaria em quadra, me preparei, mas para ser vista precisava estar em quadra e muitas vezes estive no banco, ficou mais difícil destacar meu trabalho. Vou torce pelo BRASIL, por minhas amigas, pelo trabalho do Zé. Que Deus abençoe e que o vôlei feminino mais uma vez seja motivo de orgulho para todo brasileiro honesto. Precisava ter jogado mais e ganhado mais para estar na olimpíada. Era o ideal que pudesse no mínimo estar dentro de quadra como estive nas duas temporadas passadas. Agora é trabalhar porque após essa vem outra olimpíada e nessa quero estar’

Por que você não se firmou?

‘Na temporada passada fui titular e criticada, mas Osasco esteve na final, não fomos campeãs mas além do paulista vencemos o Top Volley. Na retrasada não estive em quadra pelo Osasco, joguei pelo Sesi e o clube foi para a final, foi campeão sul-americano dentro de Osasco e eu a melhor oposta da competição. Fomos ao mundial e terminei como maior pontuadora brasileira. Esse ano só joguei o paulista e só ganhamos o paulista. Precisava ter jogado mais’.

E a semifinal contra o Rio? O que você pode dizer?

Imagina como se sente uma atleta que joga a temporada toda, vai com o time para a final e em 10 minutos é substituída como no ano passado. Eu trabalhei um ano e não um dia. Você é campeão de um campeonato. Joguei a semifinal e a final com o dedo quebrado. E você acaba indo para o banco na sequência sem saber os motivos. Assim foi a temporada toda. No segundo jogo da semifinal fui a maior pontuadora do meu time, no outro com 10 minutos fui pro banco de novo. Não que ser titular é obrigação de alguém, mas o natural é ir para o banco quando não está jogando bem e ganhar a titularidade quando a gente merecer. Nunca fui treinadora, mas pra bancar uma atleta ou tirar outra você precisa de coragem. Mas sou atleta, confiança você passa para o atleta qndo ele vê coragem em você. E você ganha o respeito de um atleta quando ele vê critério no seu trabalho. Quando não acontece isso é difícil para o atleta.