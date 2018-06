Já tem clube brasileiro de olho nela.

O segundo turno da Superliga mal começou e já tem clube se movimentando nos bastidores. E time grande.

O foco é Roslandy Acosta, jogadora venezuelana que atua pelo Bergamo, da Itália.

Oposta, 25 anos, 1,90m e passagens por Finlândia, Suíça e Alemanha.

Acosta marcou 27 pontos e foi novamente o destaque do modesto Bergamo na vitória por 3 a 2 contra o Casalmaggiore pela última rodada do campeonato italiano. A equipe conta ainda com a ponta Sylla e Sanja Malagurski, ex-Osasco.

O Bergamo é apenas o décimo colocado com 11 pontos.

O Conegliano, da holandesa De Kruijf, lidera a competição.