Já vi esse filme

Favorito ao título estadual, Bauru não tomou conhecimento de Osasco e venceu por 3 a 0 no Liberatti.

Resultado esperado, placar surpreendente.

Só que merecido.

6 meses depois, a história se repete.

Algumas peças trocaram de lado, mas Tifanny, sempre ela, dando as cartas em quadra e tomando as rédeas da partida. Maior pontuadora e destaque do jogo.

Não é novidade.

Tifanny se transforma quando enfrenta Osasco. A forma física impressiona apesar de quase 6 meses de inatividade. Ela reapareceu melhor, para azar de Osasco.

O saque juvenil do adversário permitiu Dani Lins usar e abusar de Adenízia, outra que evoluiu, no meio.

Quem não evolui é Roberta, que começa a temporada como terminou a última, ou seja, não jogando nada. Luizomar de Moura tem obrigação de investir em Naiane, para o bem dele, do time e de Osasco.

Passou da hora de barrar Roberta.

Para se ter uma noção, Tandara só conseguiu jogar quando Roberta saiu e Naiane entrou. Pior que Roberta só Camila Paracatu que mostrou a que veio.

Há quem diga que são apenas 5 semanas de treinos.

Verdade, mas para os dois lados.

Osasco, como fez durante todo jogo, terá que correr atrás.

O elenco é bom, melhor do que ano passado, o que convenhamos não é difícil. É cedo ainda e a tendência é que o time ganhe corpo e entrosamento, desde que o Luizomar enxergue a necessidade de trocar a levantadora.

É bom lembrar que Bauru jogou sem Polina e Brenda, ou seja, se Anderson não fizer bobagem, que é sempre um risco, o favoritismo cresce.

Os dois só se cruzam de novo no estadual numa eventual final e se o protocolo permitir, possivelmente em Bauru.