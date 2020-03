Jack e Kenya serão as levantadoras de Barueri para 2020/21

José Roberto Guimarães continua investindo na base e pensando no futuro do vôlei do BRASIL.

Barueri, acompanhando a linha de raciocínio e filosofia do técnico, decidiu apostar em Jack e efetivar Kenya como segunda levantadora para a próxima temporada.

Juma não segue no elenco para 2020/21.

Jack tem 20 anos e foi reserva de Juma na Superliga passada.

Kenya é mais alta. Tem 1,85m e apenas 19 anos.

Barueri renovou com a central Diana.

Sem o poder financeiro dos grandes, o clube perderá Tainara e Lorenne, jogadoras fundamentais na conquista do título paulista.