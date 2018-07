Só quem não conhece a história do Pinheiros para se surpreender com a derrota do time para Valinhos. O Pinheiros é exatamente assim. Nunca foi diferente.

É a tal diferença que persegue o clube há anos entre o grande e o pequeno.

O Pinheiros abusou. Perder para Valinhos foi demais. O esforçado time do interior paulista não tinha conseguido vencer ninguém na temporada. Tinha 1 mísero ponto até cruzar o caminho do Pinheiros.

É verdade que a vitória por 3 a 2 não muda o destino do virtual rebaixado Valinhos.

Os dois pontos somados dão apenas o direito da equipe de tentar ainda escapar da última colocação na Superliga o que já seria uma proeza.

Já o Pinheiros perdeu a chance de ser sétimo colocado, vai aos playoffs em oitavo, no limite, e provou que está muito distante de deixar de ser um mero coadjuvante.

É capaz de jogar de igual para igual com Rio e Osasco e ao mesmo tempo perder para o último colocado, ou seja, jamais aposte suas fichas no Pinheiros.