Jamais diga uma mentira que não possa provar

Nada como o tempo. A verdade sempre vem à tona.

Há mais de 2 meses o blog trazia a confirmação da contratação de Mari Paraíba pelo Volero Zurich.

http://esportes.estadao.com.br/blogs/bruno-voloch/mari-paraiba-troca-o-minas-pelo-volero-zurich-2/

Informação essa negada pelo empresário que intermediou a negociação na época.

Nada, rigorosamente nada contra Mari Paraíba.

De repente, não mais que de repente, o clube suíço, anuncia oficialmente a chegada da jogadora brasileira.

Que coincidência.

É plenamente compreensível que algumas transações sejam mantidas em sigilo. É fato que Mari ainda estava assinada com o Minas quando fechou com o Volero.

A atleta tinha salários para receber e precisava respeitar o contrato anterior para não correr o risco de ficar sem os meses restantes.

A prática é comum.

O que não pega bem é simplesmente negar, desmentir o óbvio e sair pela tangente.

Os envolvidos perdem credibilidade, o que definitivamente não é o caso, é bom deixar claro, de Stav Jacobi, presidente do Volero Zurich, dirigente com reputação intocável no mundo do esporte.



Mari é de boa índole, merece a oportunidade de jogar na Europa e vive um ótimo momento na carreira profissional.

Prefiro, honestamente, acreditar que tenha sido apenas ‘mal orientada’ no episódio.