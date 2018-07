Japão pode ser o destino de Sheilla

Notícias que chegam do outro lado do mundo dão conta que Sheilla, bi campeã olímpica, poderia estar se transferindo para o vôlei do Japão.

Não duvido.

O Toray Arrows seria o clube interessado.

O ranking deixou Sheilla sem alternativas por aqui. Jogar no Japão não seria tão ruim assim.

País de primeiro mundo, contrato curto, nova cultura e estrutura acima da média.

Sheilla tem passagens pela Itália e Turquia. A última partida oficial da jogadora foi na Olimpíada do Rio em 2016 quando o BRASIL perdeu para a China por 3 a 2 e foi eliminado dos jogos.