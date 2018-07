Jaqueline conhece bem a diferença entre clube e seleção

Notícias que chegam de Curitiba dão conta de que Jaqueline sofreu uma entorse no joelho esquerdo.

O médico da seleção, Dr Júlio Nardelli, confirma a informação e a jogadora está fora dos dois amistosos contra a República Dominicana.

O BRASIL enfrenta as dominicanas sexta-feira e domingo.

As próximas 48 horas serão importantes para que se conheça a gravidade da lesão de Jaqueline.

O momento é inapropriado faltando 70 dias para a Olimpíada. O histórico de lesões dessa atleta é preocupante. Foram 3 cirurgias no joelho.

O que Jaqueline sabe é que as coisas na seleção não funcionam como no clube. No Sesi a jogadora decidia quando treinava e jogava.

José Roberto Guimarães não é Talmo.

Basta lembrar os jogos de Pequim em 2008 quando Jaqueline viu do banco, após se ‘contundir’ no Grand Prix, o BRASIL ganhar a primeira medalha de ouro.

Apesar do conhecido e aguçado dom artístico, Jaqueline, se estiver disposta e inteira, é uma peça taticamente importante para a seleção brasileira.

Conhecendo a jogadora, podem apostar que algo como ‘foi apenas um susto’ ou ‘não foi nada sério e logo estarei de volta’, estão na ponta da língua.

Aguardem.