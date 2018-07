Jaqueline consegue patrocínio individual e se oferece para Barueri

A crise financeira que assola o país obrigou Jaqueline a sair da zona de conforto. A permanência no Minas nos mesmos moldes da temporada passada não está descartada, mas a ex-jogadora da seleção busca alternativas.

A prioridade, e Jaqueline nunca escondeu, é ficar em São Paulo ao lado da família.

O blog apurou que a atleta conseguiu um patrocínio individual.

Diante desse cenário a coisa muda de figura. Jaqueline chegaria ‘bancada’ ou com parte dos salários pagos pelo patrocinador o que facilitaria a vida de clubes interessados.

Jaqueline, até onde o blog chegou, se ofereceu para jogar em Barueri, time que é dirigido por José Roberto Guimarães.

As partes, procuradas pelo blog, ainda não se manifestaram, até porque o técnico está na Turquia com a seleção brasileira que estreia nesse fim de semana no Grand Prix.

No fim de julho Jaqueline irá participar de um reality de dança na Record. Paralelamente mantém a forma e trata do futuro.