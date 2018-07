Jaqueline e Hooker juntas? Paulo Coco que se vire.

Teoria é uma coisa e prática é outra.

O ditado é conhecido e se encaixa perfeitamente ao time feminino do Minas depois das contratações de Hooker e principalmente Jaqueline.

As duas não são fáceis. Elas são talentosas mas extremamente temperamentais. São jogadoras de difícil convívio, vaidosas, individualistas e com ego acima do limite tolerável.

Estrelas na acepção da palavra.

Nenhuma das duas porém chega com tanta moral assim. Jaqueline foi banco na olimpíada, perdeu mercado e estava desempregada.

Hooker é uma autêntica incógnita.

Sob comando de Luizomar de Moura as duas juntas ganharam a Superliga 2011/12 com a camisa de Osasco.

Luizomar suou na época e passou no teste com louvor.

O cenário não muda. O que muda é o personagem.

A responsabilidade de administrar o grupo será de Paulo Coco. Tarefa árdua. Paulinho terá que ter muito jogo de cintura e habilidade.

O técnico tem obrigação de pensar sempre no melhor para o grupo.

Ele tem a vantagem de conhecer bem Jaqueline com quem conviveu na seleção por mais de um década. Sabe como as coisas funcionam.

O exemplo de Talmo de Oliveira, que perdeu a queda de braço com Jaqueline e foi demitido do Sesi, é o caso mais recente e está vivo na memória.

Um olho no gato e o outro no peixe.

Todo cuidado é pouco.