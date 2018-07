Jaqueline fala em humilhação e reclama de maus-tratos em Uberlândia. Praia nega.

Jaqueline usou as redes sociais para justificar a eliminação do Sesi na Superliga.

Primeiro a jogadora fez questão de agradecer as ‘companheiras’ e a comissão técnica. Depois citou os funcionários do clube até, obviamente, chegar ao presidente, que abriu as portas para ela e Murilo.

Por fim Jaqueline criticou abertamente o comportamento da torcida do Praia Clube.

‘Foi triste ver a torcida adversária humilhando a nossa equipe depois do jogo com palavras feias e depois seguir nosso ônibus e chegar até a bater no mesmo e continuar xingando mais ainda’.

Eis o desabafo da atacante na íntegra:

jaque1212Bom… Primeiro queria agradecer a Deus e a todos que torceram e sofreram nessa temporada com a nossa equipe. Não foi um ano fácil, passamos por muitas coisas e aprendemos também… Agradeço a todos trabalhadores do Sesi dês do porteiro até à presidência pelo apoio dado a nossa equipe. Agradeço também a todos da comissão e a todas as atletas por tudo! Sei que agora tenho que erguer minha cabeça e seguir em frente Pq nada na vida vem fácil e sempre lutarei independente de qualquer dificuldade. Deus tem me preparado para o melhor, e ele já me provou muitas vezes que consigo dar a volta por cima e me reerguer. Foi triste ver a torcida adversária humilhando a nossa equipe depois do jogo com palavras feias e depois seguir nosso ônibus e chegar até a bater no mesmo e continuar xingando mais ainda. (NÃO FORAM TODOS OS TORCEDORES) Que Deus conforte o coração dessas pessoas que nos querem mal, e que eles possam no futuro ver que nada disso vale a pena! Sejam torcedores… Lutem, torçam e gritem com a sua equipe, apoiem e ajudem! Queria muito agradecer o apoio da nossa torcida e fãs clubes que sempre estiveram me apoiando e dando força! AMO VOCÊS e é muito massa saber que tenho vcs sempre do meu lado. Desejar boa sorte a todas a jogadoras que continuaram na luta para chegar a final, e que vença o melhor!!! AGRADEÇO A TODOS MAIS UMA VEZ DE CORAÇÃO!!! ?? “VENCEDOR NÃO É AQUELE QUE SEMPRE VENCE, MAS SIM AQUELE QUE NUNCA PARA DE LUTAR!” OBRIGADO SESI??? OBRIGADO DEUS??

Procurado pelo blog, o Praia, via André Lelis, respondeu:

‘Não fiquei sabendo de nada disso. Não fui informado de nenhuma situação’, limitou-se a dizer o gerente de esportes do clube.