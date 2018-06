Jaqueline irá substituir Drussyla na seleção e estará nas finais da VNL.

Nem Mari Paraíba, muito menos Bruna.

O blog crava que Jaqueline, jogadora de Barueri, irá substituir Drussyla na seleção brasileira que está disputando a VNL.

A jogadora viajará nos próximos dias para o Japão onde a seleção irá se preparar para a fase final da competição que será jogada entre os dias 27 de junho e 1 de julho em Nanjing, na China.

Jaqueline está inscrita como líbero na relação das 21 atletas do BRASIL. Com a lesão de Drussyla no entanto, a jogadora de Barueri voltará para posição de ponteira passadora.