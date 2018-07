Fernanda Garay e dedo do técnico livram BRASIL de vexame nos jogos Pan-Americanos

Desde o início do Pan tem sido no limite. Na semifinal não foi diferente.

Faltou pouco para o BRASIL perder para Porto Rico e disputar a medalha de bronze nos jogos Pan-Americanos.

A classificação para a decisão foi conquistada de maneira suada e com muita dramaticidade.

A vitória diante de Porto Rico por 3 a 2 contou com o dedo do técnico, com as jogadoras que vieram do banco e principalmente com Fernanda Garay.

Jaqueline ficou devendo. Se estava lesionada deveria ter sido poupada ou ter ficado de fora. Entrou em quadra e não compareceu.

Porto Rico foi corajoso e quase fez história sob comando de Aurea Cruz e Karina Ocasio. Juntas marcaram 55 pontos e tiveram aproveitamento espetacular no ataque. Morales merece ser lembrada pelo bom jogo no bloqueio.

As 3 só não jogaram mais bola do que Fernanda Garay.

A ponteira brasileira assumiu a responsabilidade e foi fundamental na claassificação do BRASIL. Garay fechou a partida com 28 pontos.

Zé Roberto foi cirúrgico nas alterações e precisou de todas as jogadoras, sem exceção. A maioria acabou contribuindo de alguma maneira para a virada do BRASIL.

Mas quem evitou o vexame mesmo foi Fernanda Garay.

Essa sim, como se diz na gíria, garantiu o bicho, no caso a medalha.