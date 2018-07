Jaqueline passa despercebida. Bauru sofre ‘pane’ e salva Minas em BH

Deve ter sido dura a noite das jogadoras e da comissão técnica de Bauru. Pegar no sono após o jogo contra o Minas não foi fácil.

Tão inesperada quanto a virada após estar perdendo por 2 a 0 foi a derrota sofrida no tie-break quando teve 9 a 3 a favor. O prejuízo só não foi maior porque o time saiu de Belo Horizonte com 1 ponto na bagagem, ponto esse que pode ser muito importante lá na frente.

Fato é que o resultado foi doloroso, talvez aquele que mais tenha doído até agora na Superliga. Coisa que só o vôlei feminino pode explicar.

Jaqueline passou despercebida pela quadra do Minas. Entrou durante a partida e não disse ao que veio. Está muito longe do ideal. Se pegar será no tranco.

A alternância no placar chamou atenção. Irregularidade de ambas as partes. Foi assim a maior parte do tempo inclusive no quinto set que decidiu o jogo.

O Minas teve Rosamaria. Bauru teve Bruna a partir do segundo set, responsável direta pela reação da equipe.

O Minas teve Carol no bloqueio. Bauru não ficou atrás com Valquíria.

Melhor no ataque Bauru errou mais do que o Minas. O fator casa não fez a diferença como se esperava.

O diferencial foi o emocional.

Um jogo de viradas incríveis.

O vôlei não perdoa.

Abrir 9 a 3 no tie-break e não fechar é fatal. Fazer 2 pontos e levar 12 é pedir para perder. E assim foi para Bauru.

O resultado em BH, por incrível que pareça, deixa Bauru fortalecido e ciente de que pode jogar de igual para igual contra qualquer um.

Para o Minas a vitória caiu do céu. É agradecer Rosamaria e esperar pela estreia de Jaqueline.