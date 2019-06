Jaqueline pode reviver parceria e voltar às quadras para Superliga

A parceria recém-iniciada entre Jaqueline e Mari no vôlei de praia está ameaçada.

O blog apurou que Jaqueline, via Murilo, tem mantido contato com os dirigentes de um dos grandes clubes do BRASIL e não será surpresa se ela decidir voltar às quadras em breve.

Ainda é cedo para cravar alguma coisa. A negociação é arrastada, não é simples e vai além da questão financeira porque envolve fatores extra-quadra.

Jaqueline não joga há mais de um ano quando defendeu Barueri na Superliga de 2018.

Aos 35 anos, coleciona duas passagens pelo Minas e Osasco. A jogadora já atuou pelo Rio entre 2004 e 2006 e depois passou 3 anos na Europa.